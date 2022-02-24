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الأرصاد تكشف حقيقة وصول العاصفة "زينب" إلى مصر

07:58 م الخميس 24 فبراير 2022
الأرصاد تكشف حقيقة وصول العاصفة "زينب" إلى مصر

الطقس

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كتب- يوسف عفيفي:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن الحديث عن العاصفة التي تسمى "زينب" وتداعياتها، لن تصل مصر إطلاقًا.

وقالت منار لـ"مصراوي"، إن دول شمال أوروبا مثل إنجلترا وأيرلندا وفرنسا وغيرها من البلاد الأخرى، تشهد الآن بعض العواصف وأبرزها العاصفة "زينب"، موضحة أن هذه العاصفة لن تصل أو تؤثر على جمهورية مصر العربية تمامًا، كون مصر تتأثر دائمًا بكتل هوائية قادمة من جنوب غرب أوروبا وليس من شمال أوروبا.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: "الحمدلله مصر بعيدة تمامًا عن أي عواصف موجودة في شمال أوروبا".

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