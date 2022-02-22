رئيس "النواب" يهنئ رئيس الشورى السعودي بيوم التأسيس

07:40 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
رئيس "النواب" يهنئ رئيس الشورى السعودي بيوم التأسيس

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

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القاهرة - أ ش أ:

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وجاء في نص برقية التهنئة: -

"يسعدني أن أتقدم إليكم وإلى الشعب السعودي الشقيق بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أعضاء مجلس النواب المصري بأصدق التهنئة بذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية الشقيقة، هذه المناسبة الوطنية التي نعتز بها جميعاً بل ونفخر بالجذور الراسخة للمملكة قيادة وشعباً خلال مسيرة ثلاثة قرون منذ عام 1727 وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والسير وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية، في هذا الصدد نشيد بالدور الهام والمحوري للمملكة العربية السعودية في دعم أواصر التعاون ووشائج الأخوة بين البلدان العربية الشقيقة".

واختتم جبالي، برقية التهنئة، قائلاً: " ننتهز هذه المناسبة الوطنية الجليلة لأتوجه إلى جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وسمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بخالص الدعاء بدوام الارتقاء والنهوض بالمملكة العربية السعودية، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ للمملكة أمنها واستقرارها".

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Asha
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