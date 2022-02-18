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الجيزة: إزالة 35 حالة بناء وتعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

05:53 م الجمعة 18 فبراير 2022
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كتب- أحمد مسعد:

شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة، في إطار تكليفات مشددة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدي على الأرض الزراعية وردع المخالفين.

وأعلنت محافظة الجيزة، اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إزالة 35 حالة بناء مخالف وتعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة في حي الوراق ومراكز ومدن العياط ومنشأة القناطر وأبو النمرس.

ونفذ مركز ومدينة العياط إزالة لـ6 حالات تعد بالبناء على أرض ولاية الصرف على مساحة 240 مترًا.

كما نفذ حي الوراق 19 قرارًا لإزالة لتعديات على أملاك الدولة في مناطق جزيرة محمد وطناش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة أبو النمرس تم إزالة 3 حالات بناء مخالف شملت إزالة أعمال بناء الدور الأول على مساحة 90 مترًا بالإضافة إلى إزالة أعمال بناء أعمدة وحوائط على مساحة 120 مترًا في ناحية عزبة هدى شعراوي ترسا بمنيل شيحة، كما تم إزالة مخالفة بناء دور بعقار في شارع العرب بنزلة الأشطر.

إزالة مخالفات البناء تعديات الأراضي حملات إزالة الجيزة

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