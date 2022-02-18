أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أوكرانيا أسعار الذهب فيروس كورونا أخبار BBC أوميكرون

تمتد إلى القاهرة.. الأرصاد: رياح مثيرة للأرتبة والرمال تزيد فرص تساقط الأمطار

06:01 م الجمعة 18 فبراير 2022
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن السحب الرعدية مستمرة في التدفق على الصحراء الغربية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح المثير للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحابة.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن تتقدم تلك السحب الرعدية إلى الداخل لتؤثر على شمال الصعيد مع تقدم الوقت.

أما بالنسبة لحركة الرياح فهي شمالية نشطة ورطبة على كافة الأنحاء تدعم تكاثر السحب وتزيد من فرص سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة؛ حيث من المتوقع أن تسود أجواء شديدة البرودة ليلًا وسقوط للأمطار على مصر الوسطى تمتد إلى القاهرة والدلتا تكون متفاوتة الشدة.

كما تنشط الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد.

الطقس رياح متربة الأرصاد السحب الأمطار

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2071

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

1981

متعافون اليوم

463370

إجمالي الإصابات

23580

إجمالي الوفيات

395235

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا