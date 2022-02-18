تمتد إلى القاهرة.. الأرصاد: رياح مثيرة للأرتبة والرمال تزيد فرص تساقط الأمطار

(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن السحب الرعدية مستمرة في التدفق على الصحراء الغربية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح المثير للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحابة.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن تتقدم تلك السحب الرعدية إلى الداخل لتؤثر على شمال الصعيد مع تقدم الوقت.

أما بالنسبة لحركة الرياح فهي شمالية نشطة ورطبة على كافة الأنحاء تدعم تكاثر السحب وتزيد من فرص سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة؛ حيث من المتوقع أن تسود أجواء شديدة البرودة ليلًا وسقوط للأمطار على مصر الوسطى تمتد إلى القاهرة والدلتا تكون متفاوتة الشدة.

كما تنشط الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد.