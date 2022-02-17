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مرصد الأزهر يواجه "الابتزاز الإلكتروني" بالرسائل التوعوية

01:27 م الخميس 17 فبراير 2022
مرصد الأزهر يواجه "الابتزاز الإلكتروني" بالرسائل التوعوية

مرصد الأزهر يواجه "الابتزاز الإلكتروني" بالرسائل ا

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كتب- محمود مصطفى:

دعا مرصد الأزهر إلى ضرورة التعامل بحذر مع وسائل التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ لعدم الوقوع فريسة للابتزاز الإلكتروني.

وأوضح المرصد، في بيان، اليوم الخميس، أن جرائم الابتزاز الإلكتروني في الآونة الأخيرة باتت خطرًا يهدد حياة البعض، ما لزم التحرك لبيان مخاطر تلك الجريمة الأخلاقية وما تشكله من انحراف سلوكي.

وأشار إلى أن المبتز يقوم بتهديد ضحيته عبر نشر صور أو معلومات عنها بغرض التشهير بها، وهو ما يخالف ما حثنا الدين الإسلامي عليه، فقد حرم إلحاق أي نوع من الأذى بالإنسان إعمالًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم "المسلم من سلم الناس من لسانه ويده.

وأعلن مرصد الأزهر، مواجهة الابتزاز الإلكتروني برسائل توعوية، كما يلي:

1 (1)1 (2)1 (5)1 (4)1 (3)

الأزهر الابتزاز الإلكتروني رسائل توعية مخاطر الابتزاز

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