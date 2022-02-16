حدث في 8 ساعات| تصريحات حكومية بشأن زيادة الأسعار وتفاصيل جديدة بشأن موجة الطقس السيئ

كتب – أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبزرها لقاء الرئيس السيسيمع رئيس المجلس الأوروبي، الذي أعرب خلاله عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وحجيث رئيس الوزراء عن تسعير الخبز وأزمة الأسعار، وتحديد الصحة فترة عزل كورونا، وإعلان الأرصاد عن معلومات جديدة بشأن "الأخدود العلوي" والطقس السيئ



ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يعرب عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطلع مصر لتعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وفقاً لمقاربة شاملة تعالج الجذور الرئيسية للإرهاب والتطرف.

لمزيد من التفاصيل: الرئيس السيسي يعرب عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف

تحريك سعر الخبز وزيادة الأسعار.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء

ناقش مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، العديد من الموضوعات التي تتصدر الساحة السياسية والإقتصادية أبرزها تسعير رغيف الخبز، والتعدي على الأراضي الزراعية، وما حققته الحكومة من معدلات نمو في العام المالي الحالي.

لمزيد من التفاصيل: تحريك سعر الخبز وزيادة الأسعار.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء

الحكومة: لا صحة لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الصيدليات

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الصيدليات. غير صحيح.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة: لا صحة لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الصيدليات

الذروة السبت.. الأرصاد تعلن معلومات جديدة بشأن "الأخدود العلوي" والطقس السيئ

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس في مصر خلال الـ3 أيام المقبلة، قائلة إن البلاد تشهد اليوم وغدا أجواء شتوية مستقرة ودرجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية خلال فترة النهار.

لمزيد من التفاصيل: الذروة السبت.. الأرصاد تعلن معلومات جديدة بشأن "الأخدود العلوي" والطقس السيئ

تصل 1.3 مليون جنيه.. ننشر سعر أقل وأعلى شقة بمشروع دار مصر في 7 مدن

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إجراءات الحجز في شقق الإسكان المتوسط سكن مصر وجنة ودار مصر اليوم الثلاثاء 15 فبراير، لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل ويستمر التقديم حتى 8 مارس المقبل.

لمزيد من التفاصيل: تصل 1.3 مليون جنيه.. ننشر سعر أقل وأعلى شقة بمشروع دار مصر في 7 مدن

"هيحصل هيحصل".. تصريحات جديدة من رئيس الوزراء بشأن تحريك سعر رغيف العيش

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تناقش كافة السيناريوهات المتعلقة بسعر رغيف الخبز.

وأضاف مدبولي في مؤتمر اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية إن "آخر تحريك لسعر الخبز كان عام 1988 حينما ارتفع لـ5 قروش، حينها كانت تكلفة الرغيف 17 قرشا، النهاردة تكلفته 65 قرشا، يجب أن ننظر لهذا الموضوع، نضع السيناريوهات والاحتمالات، هنتحرك هنتحرك".

لمزيد من التفاصيل: "هيحصل هيحصل".. تصريحات جديدة من رئيس الوزراء بشأن تحريك سعر رغيف العيش

الواي فاي يحوِّل أسوار المدارس إلى مقاهي إنترنت.. و"التعليم" ترد

شهدت عدة مدارس في محافظات مختلفة، ظاهرة تمثلت في تجمع الشباب مساء كل يوم وفي أوقات متأخرة من الليل حول المدرسة، لاستغلال الانترنت المفتوح عقب انتهاء اليوم الدراسي.

لمزيد من التفاصيل: الواي فاي يحوِّل أسوار المدارس إلى مقاهي إنترنت.. و"التعليم" ترد

لجميع الحالات.. الصحة تحدد فترة عزل كورونا (بيان رسمي)

حدد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، فترة العزل الخاصة بالإصابة بفيروس كورونا.

جاء ذلك خلال استعراض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً من عبد الغفار، حول الموقف الوبائي لفيروس كورونا على المستويين المحلي والعالمي.

لمزيد من التفاصيل: لجميع الحالات.. الصحة تحدد فترة عزل كورونا (بيان رسمي)