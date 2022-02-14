بالأرقام.. ماذا قدمت الحكومة للطلاب والمعلمين خلال 3 سنوات؟

كتب - محمد غايات:

كشف التقرير الذي قدمه مجلس الوزراء، إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تقدم أعمال برنامج الحكومة، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، تحت عنوان "مصر تنطلق"، عن جهود الحكومة في مجال تأكيد الهوية العلمية.

وأشار التقرير إلى الجهود المبذولة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، والاهتمام بنظم ومخرجات التعليم، وكذلك تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وتطوير منظومة التعليم العالي والجامعي، وتطوير التعليم الفني التطبيقي، وتفعيل مشاركة العلماء المصريين بالخارج.

كما تضمنت جهود الحكومة في مجال بناء الإنسان تطبيق منظومة التعليم الجديدة بمرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي، ومراجعة كافة المناهج وفقاً للمعايير العالمية، وربطها ببنك المعرفة، وتوفير 248 برمجية تفاعلية، و3726 حصة تفاعلية للبث، و1412 فيلما تعليميا، إلى جانب تنفيذ منظومة التعليم الجديدة بالنسبة للتعليم الثانوي بشكل كامل، وتركيب 37 ألف شاشة تفاعلية بمدارس التعليم الثانوي، وتوفير حوالي 2 مليون جهاز لوحي "تابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي في جميع محافظات الجمهورية.

ونوه التقرير إلى جهود التدريب على نظام التعليم الجديد بالصفوف الأولى، حيث تم تدريب أكثر من 827 ألف معلم على هذا النظام، فضلاً عن تنفيذ 48 برنامجا تدريبيا لعدد 152 ألف معلم؛ لإكسابهم مهارات توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية، وكذا الانتهاء من تدريب 315 ألف معلم ضمن المشروع القومي "المعلمون أولا"، فضلاً عن تدريب أكثر من 41 ألف مدير ووكيل مدرسة على مهارات القيادة.

وأوضح التقرير أنه تم إنشاء واحلال وتجديد حوالي 37 ألف فصل منها، أكثر من 13ألف فصل جديد بالعام المالي2021/2022، بإجمالي 28 ألف فصل تم إنشاؤها حديثا خلال الأعوام الثلاثة بمختلف المراحل التعليمية، وكذا إنشاء وتجهيز وتشغيل وإدارة عدد 9 مدارس من مدارس النيل، إلى جانب تشغيل 43 مدرسة مصرية – يابانية.

كما لفت التقرير إلى تشغيل 4 مدارس جديدة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"، ليصل إجمالي المدارس إلى 19 مدرسة للعام الدراسي 2021/2022، إلى جانب الاهتمام بتطبيق المناهج الدولية في عدد من المدارس، والتوسع في إنشاء المدارس الرسمية للغات، وحصول 2035 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية على شهادة الاعتماد والجودة.

وأوضح التقرير أيضا أن اجمالي الطلاب، الذين استفادوا من برنامج التغذية المدرسية وصل إلى أكثر من 12 مليون طالب في أكثر من 31 ألف مدرسة بجميع المراحل التعليمية خلال العام الدراسي 2020/2021، حيث استفاد نحو 48.5 مليون طالب من برنامج التغذية المدرسية خلال الأعوام الثلاثة.

وأشار التقرير إلى الجهود الخاصة بإقامة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، من خلال التعاون مع شركاء التنمية التي تلبي احتياجات سوق العمل المصري، وكذا جهود تطوير التعليم الفني، والتي تضمنت إضافة تخصصات جديدة طبقاً للأنشطة الاقتصادية بالنطاق الجغرافي، وتطوير المناهج والبرامج الدراسية الخاصة بتلك المدارس الفنية.

وحول جهود رفع الوعي بخطورة الأمية، تمت الإشارة إلى تنظيم 5779 قافلة إعلامية، فضلاً عن توقيع 278 بروتوكول تعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة لتضافر الجهود الوطنية للتصدي لمشكلة الأمية، الأمر الذي أسهم في محو أمية نحو مليون مواطن بمحافظات الجمهورية.

وتناول التقرير كذلك جهود تطوير ورفع كفاءة منظومة التعليم بالمعاهد الأزهرية، حيث تمت الإشارة إلى إنشاء 40 معهداً أزهرياً جديدا، وتجديد 73 معهداً متهالكا، إلى جانب تنفيذ أعمال التوسعة لـ 35 معهداً، فضلاً عن تزويد المعاهد بنظام الحاسب الآلي والكمبيوتر التعليمي لتطوير منظومة التعليم المتكاملة.

ونوه التقرير إلى جهود تطوير منظومة التعليم العالي والجامعي، ومنها صدور قرارات بإنشاء عدد 13 جامعة حكومية وخاصة جديدة، ليصل عدد الجامعات الحكومية القائمة حالياً لـ 27 جامعة طبقا للعام الجامعي 2020/2021، وعدد 10 جامعات خاصة، إلى جانب إنشاء 4 جامعات أهلية جديدة تضم 50 كلية متنوعة وبرامج دراسية تتماشى مع أحدث البرامج التعليمية، كما لفت التقرير إلى بدء الدراسة في عدد 3 أفرع للجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وزيادة عدد الجامعات المصرية إلى 31 جامعة ضمن قائمة أفضل100 جامعة، وفقا لتصنيف التايمز البريطاني للجامعات.

كما تناول التقرير جهود نشر ثقافة العلوم والابتكار، وتطوير التعليم الفني التطبيقي، وتعميق التنمية التكنولوجية، وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، فضلا عن الجهود الخاصة بتفعيل مشاركة العلماء المصريين بالخارج، وتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات في هذا الإطار.

وفيما يتعلق بتدعيم الرياضة البدنية للشباب، أوضح التقرير أن الحكومة اهتمت بتوفير البنية الأساسية الرياضية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي وصلت تكلفتها الإجمالية إلى نحو 5 مليارات جنيه، منها تنفيذ 104 ملاعب مفتوحة على مستوى محافظات الجمهورية، وتطوير العديد من الملاعب الأخرى، إلى جانب إنشاء أندية لمتحدي الإعاقة، وغيرها من المشروعات، كما حرصت الحكومة على تنفيذ المزيد من البرامج للتنمية الرياضية؛ بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لجميع فئات المجتمع، من خلال توفير المنشآت الشبابية، وكذا البرامج الخاصة بالطب الرياضي، وتشجيع الشباب على العمل الجماعي والتطوعي، والبرامج الخاصة بالريادة الرياضية، إلى جانب تنظيم عدد من البطولات العالمية، ومنها كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021.

وتناول التقرير مشروعات الطرح الاستثماري بقطاع الرياضة، والتي تضمنت تنفيذ 102 مشروع، بإجمالي عائد استثماري يصل إلى 3.5 مليار جنيه، إلى جانب مشروعات الطرح الاستثماري الخاصة بمراكز الشباب، لتنفيذ 377 مشروعا، بإجمالي عائد استثماري 1.5 مليار جنيه.