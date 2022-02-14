مبادرات وتأمين شامل.. ماذا فعلت الحكومة لحماية صحة المواطنين في 3 سنوات؟

كتب - محمد غايات:

كشف التقرير الذي قدمه مجلس الوزراء، إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تقدم أعمال برنامج الحكومة، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، تحت عنوان "مصر تنطلق"، عن جهود الحكومة لتوفير الرعاية الصحية الشاملة.

ولفت التقرير إلى إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وتطوير المنشآت الصحية، وكذلك توفير الأدوية الطبية، والأمصال وألبان الأطفال، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية واللقاحات، وما يشمله ذلك من تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية ضمن حملة "100 مليون صحة" لتوفير رعاية صحية شاملة للمواطنين، منها مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع، والتي شهدت الكشف المبكر عن الضعف السمعي لحوالي 2 مليون طفل منذ انطاق المبادرة في شهر سبتمبر عام 2019، ومبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سي"، والكشف عن الأمراض غير السارية، والتي شملت فحص 50 مليون مواطن أكبر من 18 عاما بجميع محافظات الجمهورية، وصرف العلاج لنحو 1.2 مليون مواطن مصاب، إلى جانب إنشاء 15 مركز علاج فيروس "سي" بمحافظات الفيوم، وأسيوط، والأقصر، وسوهاج.

كما تضمنت المبادرات، مبادرة رئيس الجمهورية للكشف الطبي على طلاب المدارس الابتدائية (الأنيميا - السمنة - التقزم)، والتي بدأت في عام 2019، حيث تم فحص 24.8 مليون طالب خلال ثلاثة أعوام، وكذا مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، والتي تم من خلالها فحص حوالي 18.8مليون سيدة في محافظات الجمهورية منذ انطلاق المبادرة في يوليو 2019، وبدء العلاج لعدد 42.3 ألف سيدة، منهن 5135 سيدة تم اكتشاف المرض لديهن بالكشف المبكر وجار استكمال العلاج لهن والمتابعة.

كما نوه التقرير إلى مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، والتي تم من خلالها الانتهاء بالكامل من علاج جميع حالات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، واستمرار العمل في المشروع القومي بمراحله المقبلة طبقاً للخطة الموضوعة، عن طريق تسجيل مرضى قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة عبر الموقع الإلكتروني والخط الساخن الخاص بالرد على استفسارات المرضى، حيث تم إجراء حوالي 885 ألف عملية بعدد من التخصصات.

كما تضمنت المبادرات، مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والتي تم إطلاقها في سبتمبر 2020؛ حيث تم فحص 24 مليون مواطن لمتابعة الأمراض المزمنة.

ولفت التقرير إلى أنه يتم تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشكل رسمي بمحافظة بورسعيد في نوفمبر 2019، لتشمل نحو 380 ألف أسرة بالمحافظة تحت مظلتها، وتقديم الرعاية الصحية الأولية لهم من خلال 310 وحدات ومراكز، بالإضافة إلى 52 مستشفى لتقديم الخدمات الصحية، والتي يتم إحالة المرضي إليها من المستوى الأول، ويتم فيها التشخيص للمرض وإعادة التأهيل للحالات المرضية.

وشهدت المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تطوير 176 منشأة صحية بمحافظات اقليم مدن القناة، إلى جانب تجهيز 206 منشآت طبية بمحافظات بورسعيد، وجنوب سيناء، والأقصر، طبقاً لمعايير الجودة.

وفيما يتعلق بتطوير المنشآت الصحية، أوضح التقرير أنه تم إنشاء وتطوير وتجهيز 113 مستشفى بعدد من محافظات الجمهورية، منها 17 مستشفى منشأة جديدة، من أبرزها، مستشفى 30 يونيو ببورسعيد، ومستشفى الجهاز الهضمي والكبد بالشرقية، ومستشفى السلوم المركزي بمطروح وكوم حمادة بالبحيرة، هذا فضلاً عن إضافة 5937 سريرا بالمستشفيات الحكومية والمستشفيات التابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بمحافظات الجمهورية، وتطوير 121 نقطة إسعاف بالمحافظات وإنشاء 22 نقطة جديدة.

وأوضح التقرير أن عدد المستفيدين من منظومة العلاج على نفقة الدولة، وصل إلى نحو 14.3 مليون مواطن، إلى جانب توقيع الكشف الطبي من خلال المنظومة الالكترونية على 1.8 مليون مستفيد من برنامج (تكافل وكرامة) باستخدام منظومة إلكترونية حديثة.

ونوه التقرير إلى إنشاء مدينة الدواء المصرية "جيبتو فارما"، والتي تُعد أول مدينة للدواء في مصر، وأحد أذرع الدولة لضمان توفير دواء آمن وفعال وذي جودة، وكذا التجهيزات الخاصة بالمشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما.