الأمين العام لمنظمة الأوبك يزور متحف الحضارة في الفسطاط

09:50 م الأحد 13 فبراير 2022
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(مصراوي):

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية، اليوم، محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، والوفد المرافق له، على هامش انعقاد مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجيبس 2022) والذي ستنطلق فعالياته اعتبارًا من الغد الاثنين.

يأتي ذلك في إطار استمرار توافد الزيارات الرسمية التي يستقبلها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف والذي رحب بهم وأعطاهم نبذة عن المتحف الذي يتوسط عدد من المعالم التاريخية كقلعة صلاح الدين الأيوبي، ومُجمع الأديان، وأطلال مدينة الفسطاط، أول عاصمة لمصر الإسلامية.

ثم قام الأمين العام للمنظمة والوفد المرافق له، بجولة داخل قاعات العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية، تعرفوا خلالها على ما يحتويه المتحف من مقتنياتٍ تعكس ثراء الحضارة المصرية وعراقتها.

وخلال الزيارة أعرب الأمين العام للمنظمة عن إعجابه بالمتحف ومقتنياته الأثرية المتميزة.

المتحف القومي للحضارة المصرية الفسطاط متحف الحضارة منظمة الأوبك

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