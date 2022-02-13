فالنتاين النواب.. برلمانيون: "عايزين يوم عيد في حب الوطن"

(مصراوي):

يحتفل العالم في 14 فبراير من كل عام بـ"عيد الحب" أو ما يعرف بـ"الفالنتاين"، وينتظر المحبون هذه المناسبة للتعبير عن حبهم.

وأعضاء مجلس النواب رغم انشغالاتهم إلا أنهم يعبرون في عيد الحب عن رأيهم ويدعون إلى نشر ثقافة الحب الشامل بين المجتمع.

وكيل لجنة اتصالات النواب النائبة مرثا محروس قالت إن الحب من أهم أركان الإنسانية وبناء المجتمعات والأسر، مؤكدة: "نحن في حاجة للنظر إلى الحب برؤية مختلفة وأنه مناسبة خاصة للمرتبطين فقط".

وقالت النائبة محروس، في تعليقها على عيد الحب لموقع "مصراوي"، إنه يجب تغيير مفهوم الحب في ظل النهضة التي تمر بها مصر وبالتالي نحتاج إلى حب الوطن وحب الأشياء التي تتم به من تطور ونهضة: "عيد في حب الوطن".

وأضافت: "نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد من أجل حب العمل وحب الأسرة لمواجهة التفكك الأسري، ونتعلم لغة الآخر حتى نستطيع فهم ظروفه وإمكانياته".

وأشارت إلى أننا في حاجة إلى تغيير مفهوم الحب ونتعلم معنى الحب عندها نستطيع أن نحب وبالتالي ننجح في نشر الحب في ربوع المجتمع، مؤكدة أن الحب أساس الوجود ونقطة الانطلاق نحو الاستقرار المجتمعي.

وشددت على أن الحب يبنى عن طريق الثقة في النفس وتهذيبها ونشأتها وليس له تشريع ولا قانون، إلا قانون التعايش والاحترام والتقدير.

عضو مجلس النواب النائب الدكتور فريدي البياضي، قال إن الحب لا يحتاج تشريعات ولا يمكن فرضه بقوانين، لكن يحتاج أن يكون لدينا مفهوم صحيح للحب.

وأكد البياضي، في تصريح لـ"مصراوي" أن الحب هو من أسمى بل هو أسمى قيم و معاني الحياة، مشيرا إلى أن الحب بمعناه الحقيقي يعني العطاء و محاولة إسعاد المحبوب.

وأضاف أن الحب هو عكس معنى حب التملّك و حب الشهوة، وإسعاد الذات، لو أن كل شخص عرف معنى الحب بهذا المعنى لاستطاع كل حبيبين أن يتغلبوا على مشكلات الحياة و أن يسعد كل طرف الآخر، موجها التهنئة قائلًا: "كل سنة وكل مصر والمصريات والمصريين في حب و سعادة".

بدورها، استشهدت عضو مجلس النواب النائبة جيهان البيومي بعلاقة الحب الكبيرة في البيت الكبير بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدة أن الحب أسمى من أي شىء ومفتاح كل شىء.

وقالت النائبة البيومي، في تصريح لـ"مصراوي"، إن الرئيس السيسي يغرس دائما مفهوم الحب والمحبة بين الناس، مؤكدة أن حبه واحترامه وتقديره للمرأة أنتج ما نحن فيه من مناصب للمرأة المصرية.

وأشارت إلى أن مفهوم الحب الحقيقي هو حب العمل وبذل المزيد من العطاء دون مقابل، مؤكدة أن حب الوطن اسمى من أي شيء والأوطان تبني بالحب والعمل.

ولفتت إلى أن أساس بناء الإنسان المصري هو نشر الحب بين الأخرين، مشددة على أن الحب فطرة ربانية تعمل على العطاء والعمل.

وشددت على ضرورة نشر الحب بين الناس للحفاظ على الأمن المجتمعي بعيدًا عن القوانين والدساتير، منوهة إلى أن الحب يبني ولا يهدم وهو أساس مجتمعنا المصري حاليا.

من جانبها، قالت عضو مجلس النواب النائبة ناسي نعيم، إنه رغم الانشغال بالوظيفة التشريعية والرقابية إلا أن عيد الحب تأتي لتجدد العهد على العطاء والوفاء وخصوصا في أسرتها الصغيرة "زوجها وأولادها"، ثم الأسرة الأكبر هى أعضاء المجلس وأبناء دائرتها.

وأكدت النائبة ناسي في تصريح لمصراوي، أن انتشار الحب هو اساس العمل، مؤكدة أن هناك روح عالية بين أبناء الوطن الواحد أساسها الحب والاحترام والتقدير.

ونوهت إلى أنها تعجل مناسبة عيد الحب رسالة إلى الجميع بأنه لا بد من وقفه مع الذات وحب الأخر ونشر ثقافة الحب الذي يني ولا يهدم وخصوصا أن المشاعر الوطنية هي اساس الحب والعطاء للوطن.​