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BBC

بداية من اليوم.. منع دخول مكة المكرمة دون تصريح

12:30 ص السبت 04 مايو 2024

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كتب- محمد أبو بكر:
قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إنه اعتبارًا من اليوم السبت 4 مايو سيتم تنفيذ التعليمات المنظمة لموسم حج 1445 / 2024.

وأوضح "حنفي"، بأن التعليمات المنظمة تقضي بحصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى مكة المكرمة على تصريح من الجهات المختصة.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أنه "يمنع من الدخول لا يتوفر لديهم تصريح دخول عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة".

وأوضح أنه سيتم إعادة المركبات والمقيمين الذين ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهات المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج.

مكة المكرمة تصريح دخول مكة موسم الحج السعودية
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