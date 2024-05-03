رئيس قطاع التلفزيون تكشف حقيقة بث برامج ونشرات باستخدام الذكاء الاصطناعي

كتب- عمرو صالح:

كشفت الدكتور نائلة فاروق رئيس قطاع التلفزيون المصري، حقيقة إطلاق برامج ونشرات باستخدام الذكاء الإصطناعي بالتلفزيون الرسمي.

وقالت "فاروق"، لمصراوي إن لاصحة لما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إطلاقنا برامج ونشرات إخبارية من خلال مذيعي الذكاء الإصطناعي موضحة أن صور و فيديوهات الذكاء الإصطناعي المنتشرة عبر صفحات السوشيال ميديا، هي إعلان ترويجي لإحدى حلقات برنامج "كونكت" الذي يذاع أسبوعيًا على القناة الثالثة والذي يهدف لتوعية المجتمع بمخاطر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت رئيس قطاع التلفزيون المصري قائلة: "نهدف خلال الفترة الحالية لوضع استراتيجية شاملة من شأنها نشر الوعي بين أفراد المجتمع بمخاطر السوشيال ميديا لاسيما فئة الأطفال".

وظهرت إعلامية الذكاء الاصطناعي وتدعى مي عطية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" من خلال مشاركة صور وفيديوهات مدعية أنها أول مذيعة بالذكاء الاصطناعي في التلفزيون المصري الأمر الذي تسبب في حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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