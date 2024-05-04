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BBC

شعبة الخضار والفاكهة تكشف سبب ارتفاع أسعار الثوم

12:43 ص السبت 04 مايو 2024

أحد العاملين في تجارة الثوم

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كتب- حسن مرسي:

أوضح حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، أن سبب ارتفاع سعر الثوم يعود لطبيعة تخزينه القابلة للاستمرار لمدة عام كامل، وهي عادة استهلاكية لدى الشعب المصري.

وأشار نجيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، على قناة "إم بي سي مصر" إلى أن سعر الثوم البلدي بلغ 45 جنيهًا للكيلو، أما سعر البيع بالتجزئة فقد وصل إلى 60 جنيهًا.

كما نوه إلى توفر بديل محلي للثوم المصري أثناء الفترات التي تشهد فجوة إنتاجية محلية، وهو الثوم الصيني الذي يشهد بدوره ارتفاعًا نسبيًا في السعر.

وأكد نجيب على قرب انتهاء موسم الثوم الحالي، وتوقعات ببدء دخول كميات مخزنة منه من قبل المزارعين إلى الأسواق.

وفيما يخص الأصناف الأخرى من الفواكه والخضروات، ذكر نجيب أن الارتفاعات الحالية في أسعار العنب والبطيخ والخوخ تعتبر مؤقتة ومتعلقة ببشائر المواسم الجديدة لهذه المحاصيل، متوقعًا وفرة في معروض العنب خلال الشهر القادم، وأن يتجاوز الإنتاج المحلي للبطيخ التوقعات ليصل إلى 330 مليون بطيخة.

الثوم المصري شعبة الخضار والفاكهه عمرو أديب حاتم النجيب
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