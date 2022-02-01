من داخل سيارة اللحوم.. وزير الأوقاف يتحدث لمصراوي عن مشروع "صكوك الإطعام" - فيديو

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن مشروك صكوك الإطعام من أهم مشروعات التكافل المجتمعي، متابعا:"حينما تقدم شيئ لله عز وجل، يجب أن تقدم أفضل من عندك، والله تعالى قال:"لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون".

وأضاف خلال حديثه لمصراوي، على هامش إطلاق مشروع "صكوك الإطعام"، الثلاثاء، من مجزر البساتين، أن كل اللحوم الموردة للمشروع من دولة السودان شديدة التميز، وهناك إتقان ن في كل شيئ، مشيرا إلى أن المورد السوداني قال أنا أتعامل مع المولى عز وجل.

وتابع وزير الأوقاف: "هذه نقطة انطلاق نسأل الله أن يتقبلها منا جميعا".

وأشار أنه بموجب هذا المشروع سيتم توزيع اللحوم مرة كل شهر على الأسر، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى أن يكون التوزيع مرة كل أسبوع خلال الفترة المقبلة.

ولفت وزير الأوقاف، إلى أنه سيتم توزيع 100 طن لحوم شهريا على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات، طبقا لقاعدة البيانات التي أعدتها وزارة التضامن الاجتماعي، وتم تسليمها لمديري المديريات.

وشدد وزير الأوقاف، على أن مشروع صكوك الإطعام يأتي بعد نجاح مشروع صكوك الأضاحي والتي وصلت تبرعاته العام الماضي لما يقرب من 142 مليون جنيها.

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