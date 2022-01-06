إحباط تهريب 36 محمول آيفون على جسد راكب في مطار القاهرة

تشكيل لجنة.. أول تعليق من الآثار على تساقط أجزاء من الدير الأبيض بسوهاج

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة، أخفاها راكب مصري على جسده مستخدمًا حزام، وداخل حقائبه بين طيات ملابسه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة مصر للطيران رحلة رقم 915 القادمة من أبوظبي، اشتبه هيثم الدمرداش مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري قادم من الإمارات، حاول الخروج من باب اللجنة الجمركية، وتم تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب وبتفتيشه ذاتيًا، ضمت محمد يوسف تحت إشراف عمرو عبدالمنعم مدير الحركة بحضور أحمد فتحي رئيس القسم، تبين وجود 36 هاتفًا محمولًا ماركة آيفون 13 مخبأة داخل حزام على جسم الراكب.

وقرر رضا أبو العزم مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.