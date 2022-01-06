ثروة مهدرة.. اقتراح برلماني لإنشاء شبكة صرف مياه الأمطار لاستغلالها في الزراعة

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن إنشاء شبكة صرف لمياه الأمطار مستقلة عن شبكة الصرف الصحي للاستفادة منها في الزراعة.

وقال النائب في اقتراحه: "رغم أن مياه الأمطار تمثل ثروة مائية يمكن الاستفادة منها في الزراعة، إلا أنها تمثل ثروة مهدرة على أرض الواقع، لما تسببه من أزمة ومشكلة كبيرة كل عام في فصل الشتاء، بسبب عدم قدرة محطات وشبكات الصرف الصحي على تصريفها واستيعابها، الأمر الذي يتسبب في أزمة بالطرق والشوارع وتكبد البلاد لخسائر نتيجة تراكم مياه الأمطار في الشوارع لفترات طويلة".

وطالب "زين الدين"، باستغلال تلك المياه من خلال إنشاء شبكات صرف لمياه الأمطار بخلاف شبكات الصرف الصحي، بحيث يتم تجميع تلك المياه وتوجيهها إلى الترع والمجاري المائية لري الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون أحد السبل لمواجهة العجز المائي الذي نواجهه.

واستشهد عضو مجلس النواب، بنجاح تلك هذه التجربة في دائرته بمحافظة البحيرة، مؤكدًا أهمية تطبيقها في باقي المراكز بالمحافظات، وخاصة تلك المحافظات التي تتميز بكثافة في مياه الأمطار وتعاني من تصريفها عبر شبكات الصرف الصحي مثل محافظة الإسكندرية التي تتسبب مياه الأمطار في أزمات بها مع كل شتاء.

وطالب البرلماني، بإدراج الاقتراح برغبة للمناقشة في اللجنة المختصة بحضور الوزير المختص والمسئولين المعنيين.​