الآثار: نقل أكثر من 55 ألف قطعة أثرية إلى المتحف الكبير



كتب- مصراوي:

عقد مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، بمقر وزارة السياحة والآثار بالزمالك، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تناول عدد من الموضوعات الخاصة بالمتحف بينها آخر مستجدات الأعمال بالمتحف، والموقف التنفيذي للأعمال الهندسية وتقدم العمل الأثري بالمتحف، وتطورات الأعمال بمتحف مراكب الملك خوفو.

واسُتهل الاجتماع بقيام ممثلي ومسئولي تحالف حسن علام، الفائز بتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بالمتحف المصري الكبير، بتقديم عرض تقديمي استعرضوا خلاله خطة العمل الخاصة بتشغيل الخدمات بالمتحف وعرض الخطة المبدئية للتشغيل.

كما قام اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، بإحاطة أعضاء المجلس بما آلت إليه نسب إنجاز الأعمال في مشروع المتحف.

وأوضح "مفتاح"، أن إجمالي نسبة إنجاز الأعمال بالموقع وصلت إلى 99%، كما تم الانتهاء من أعمال الهيكل الإنشائي بنسبة 100%، ومن التشطيبات الداخلية بنسبة 99%، كما وصل حجم الإنجاز في تنفيذ الأنظمة الالكتروميكانيكية إلى 96%، وفي تنفيذ أنظمة الاتصالات والتأمين ICT إلى 90%.

وعن أعمال تطوير المنطقة المحيطة، أوضح اللواء عاطف مفتاح أنه تم الانتهاء من الساحات الخارجية والزراعات بنسبة 98%، كما وصل حجم الإنجاز في الطرق الخارجية المحيطة إلى 92%، وفي واجهة الأهرامات لأكثر من 99%، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني والمعدني لمتحف مراكب خوفو بنسبة 100% وجاري تنفيذ التشطيبات اللازمة للمبنى.

واستعرض الحل المعماري لزيادة طاقه انتظار العربات لتصل لأكثر من 2000 مكان انتظار بزيادة عن المتاح حاليًا بـ١٣٠٠ عربة.

من جانبه، استعرض الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، موقف تقدم الأعمال بالعمل الأثري بالمتحف.

وأوضح "عباس"، أنه وصل حجم الإنجاز ببهو المدخل والدرج العظيم إلى أكثر من 99%، كما تم الانتهاء من تشطيبات قاعة الملك توت عنخ آمون بنسبة أكثر من 99%، بالإضافة إلى أنه تم وضع القطع الأثرية في 85 فاترينة عرض من 107 فاترينة عرض، والتي شملت تثبيت أكثر من 4500 قطعة أثرية من كنوز الملك الشاب.

وأضاف مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، أنه تم الانتهاء من التشطيبات الخاصة بقاعات العرض الرئيسية بنسبة 96%، كما تم نقل حتى الآن أكثر من 55,500 قطعة أثرية إلى المتحف.