رئيس الشيوخ ووزير الرياضة في عزاء الإعلامي إبراهيم حجازي

08:02 م الأربعاء 05 يناير 2022
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كتب- يوسف عفيفي:

تصوير هاني رجب:

حرص عدد من المسؤولين والشخصيات العامة على حضور عزاء الإعلامي الراحل إبراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ، بمسجد المشير بالتجمع الخامس.

وكان في مقدمة الحضور: المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، والكابتن حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي الأسبق.

وتتلقى أسرة الراحل العزاء، ومن بينهم الكاتب الصحفي حسن المستكاوي.

وتوفى صباح الاثنين، الإعلامي إبراهيم حجازي، بعد صراع مع المرض، كما شيعت جنازته عقب صلاة الظهر من مسجد الفاروق بالمعادي.​

عزاء إبراهيم حجازي إبراهيم حجازي وزير الرياضة مسجد المشير عبدالوهاب عبدالرازق

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