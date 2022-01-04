وزير الإسكان يعتمد تخطيط قطعة أرض بحدائق أكتوبر لإقامة مشروع عمراني

04:06 م الثلاثاء 04 يناير 2022
وزير الإسكان يعتمد تخطيط قطعة أرض بحدائق أكتوبر لإقامة مشروع عمراني

عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 690 لسنة 2021.

وينص القرار، على اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (4 د) بمساحة (4.51( فدان بالمنطقة المحصورة بين طريق الفيوم وطريق الواحات بمدينة حدائق أكتوبر المخصصة لشركة ماهر حسن حجازي جمعة وشريكته وسمتها التجارية "هاي لايف للتنمية العمرانية لإقامة مشروع عمراني متكامل.

وجاءت باقي تفاصيل القرار على النحو التالي:

عاصم الجزار وزارة الإسكان مدينة حدائق أكتوبر مشروع عمراني

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