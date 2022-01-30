مقدمة من لاتفيا.. استقبال 115 ألف جرعة لقاح كورونا

08:15 م الأحد 30 يناير 2022
مقدمة من لاتفيا.. استقبال 115 ألف جرعة لقاح كورونا

استقبال جرعة من لقاح أسترازينيكا

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كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، استقبال مصر 115 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "أسترازنيكا"، مقدمة من دولة لاتڤيا، مساء أمس السبت، بمطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة في التنوع والتوسع في توفير لقاحات فيروس كورونا، حفاظاً على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة، بحسب بيان اليوم.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن تلك الشحنة ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيمات على مستوى محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أن لقاح "أسترازنيكا" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 28 يوماً.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي شملت لقاحات: "سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا"، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

خالد عبد الغفار وزارة الصحة لقاح كورونا لاتفيا

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