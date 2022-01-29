إقبال جماهيري متوسط في ثالث أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب "صور"

كتب- مصراوي:

تصوير- محمود بكار:

شهدت الساعات الأولى لليوم الثالث لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسون، إقبالاً متوسطا، من الجماهير، ويبدو أن برودة الطقس قلصت من حجم الإقبال الصباحي على فعاليات المعرض.

وتقام الدورة تحت شعار: "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير القادم بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، واختارت الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

يذكر أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، وتضم 5 قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلا؛ حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 292 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 43 ناشرا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال، ووسائل تعليمية، وكتاب تعليمي مدرسي) 89 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 97 دار نشر، وعدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبـة، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أكاديمي) 49 ناشرا، وعدد الناشرين العرب 298 ناشرا عربيا، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1، وعدد المشاركين من ذوي القدرات الخاصة 2، وعدد المؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، وعدد التوكيلات 95 توكيلا مصريا، و45 توكيلًا عربيا.