الأرصاد: الصقيع يبدأ بمجرد زوال آشعة الشمس

08:23 م الجمعة 28 يناير 2022
الأرصاد: الصقيع يبدأ بمجرد زوال آشعة الشمس

الطقس

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(مصراوي):

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس لا يزال شديد البرودة في الليل، مضيفة أن البرد يبدأ بمجرد زوال آشعة الشمس، مشيرة إلى أن درجة الحرارة الصغرى تسجل 8 درجات مئوية، ولكن فترة النهار شهدت تحسنًا نسبيًا اليوم الجمعة.

وأضافت شاكر خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة "dmc": "هناك تحسن إلى حد ما في فترة النهار مع سطوع الشمس، واليوم درجات الحرارة العظمى على القاهرة سجلت 16 درجة مئوية، بارتفاع 3 درجات عن أمس، والجميع شعر بذلك أثناء النهار، على الرغم من أن الطقس مازال بارداً في فترات المساء".

وتابعت شاكر: "أكثر مناطق تتأثر بالصقيع، هي محافظات الصعيد ووسط سيناء باعتبارها مناطق جبلية مرتفعة، وعلى مدار 3 أيام تتساقط الثلوج على سانت كاترين، ودرجة الحرارة سجلت 3 درجات تحت الصفر".

الطقس آشعة الشمس هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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