الطقس غدًا السبت.. شديد البرودة ليلًا.. وعودة ظاهرة جوية

كتب– أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس السبت بارد على أغلب الأنحاء، معتدل على جنوب الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر خلال فترات النهار، شديد البرودة ليلًا يصل إلى الصقيع على السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الطقس غدًا: فرص لسقوط الأمطار

أكدت هيئة الأرصاد، أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

الطقس غدًا السبت: نشاط للرياح

وأشارت الأرصاد إلى أن هناك نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال الأحمر، إضافة إلى عودة الشبورة المائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت:

القاهرة: العظمى 15 – الصغرى 08

الإسكندرية: العظمى 15 – الصغرى 10

الزقازيق: العظمى 16 – الصغرى 08

كاترين: العظمى 06 – الصغرى 03 –

سوهاج: العظمى 16 – الصغرى 05

أسوان: العظمى 19 – الصغرى 08

شلاتين: العظمى 17 – الصغرى 10

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