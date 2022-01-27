الأزهر يعرض أول نسخة من المصحف بطريقة "برايل" في معرض الكتاب

كتب- محمود مصطفى:

أعلن الأزهر الشريف عرض نسخة تجريبية من مصحف الأزهر الشريف بطريقة "برايل" في جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 53، حيث قامت مطابع الأزهر تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتبني مشروع طباعة المصحف الشريف بطريقة "برايل" على أحدث نظم الطباعة.



وذكر الأزهر، في بيان، اليوم الخميس، أن النسخة التجريبية من مصحف الأزهر الشريف بطريقة "برايل" أُعدت وطُبعت بمجمع مطابع الأزهر، وانفردت النسخة التجريبية من المصحف بإضافة رسم القرآن بجوار "البرايل" لتحقيق التعاون المجتمعي بين المبصر والكفيف في حفظ وقراءة القرآن الكريم، وجاءت هذه الخطوة من الأزهر إيمانا بضرورة رعاية ذوي القدرات الخاصة والمكفوفين وامتدادًا لرسالة الأزهر الشريف في نشر القرآن الكريم وعلومه.



وتتميز المصاحف المطبوعة بطريقة "برايل" بأنها لا تطبع بحجم صغير مثل المصاحف العادية، حيث إن طريقة برايل تحتاج إلى مساحة أكبر وورق مقوى وسميك من نوع خاص، حتى تكون النقاط واضحة وبارزة بحيث يمكن قراءتها بالأنامل بسهولة.



وطريقة "برايل" هي طريقة للقراءة والكتابة يستخدمها المكفوفون وضعاف البصر، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى مخترعها الفرنسي "لويس برايل" الذي فقد بصره وهو في الثالثة من عمره، فوجد لويس أن استخدام نظام النقاط للقراءة والكتابة، أسهل وأسرع من طريقة الحروف المطبوعة البارزة التي كانت منتشرة قبل طريقة برايل للمكفوفين.



وتعتمد طريقة "برايل" على خلية من النقاط مرتبة على شكل مستطيل، وتتكون الخلية من 6 نقاط، تمثل جميع الحروف والأرقام وأيضًا علامات الترقيم، وقد ساهم اختراع هذه الطريقة بمحو أمية ملايين المكفوفين حول العالم وتحسين نوعية حياتهم، إضافة إلى تسهيل قيامهم بالعديد من المهن والوظائف، وتحتفي الأمم المتحدة باليوم العالمي لبرايل في الرابع من يناير كل عام (ذكرى ميلاد لويس برايل) منذ عام 2019.

ويشارك الأزهر الشريف بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 53 للعام السادس على التوالي، ويقع جناح الأزهر بقاعة التراث رقم 4 ويستقبل زواره طول فترة المعرض من 27 يناير حتى 7 فبراير لعام 2022 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.