وزيرة التضامن توجه بإنقاذ أسرة بلا مأوى بالجيزة

كتب- أسامة علي:

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بسرعة بحث الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتي قد تداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي من خلال مقطع فيديو، حيث أشارت الاستغاثة إلى وجود طفلين بلا مأوى بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة وسط تساقط الأمطار وسوء حالة الطقس ما أدى إلى تعاطف شديد من المواطنين وبعض وسائل الإعلام التي تناشد المسؤولين بتوفير مأوى لهؤلاء الأطفال.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الخميس، فعلى الفور تحرك الفريق لمقر الحالة وخلال دراسة الحالة تبين أن السيدة تدعى "(ص. ف - ٤٦ عامًا مطلقة ولديها طفلان) وهما (أ. ز - ٨سنوات)، و(م. ز - ٥ سنوات)"، وتتحرك الأم يوميا للعمل للحصول على المال وتركت الأطفال بلا رعاية معرضين للخطر بالشارع.

وتم عمل جلسة دعم نفسي للسيدة وشرح دور الفريق والخدمات التي يمكن تقديمها لتوفير مكان مناسب لها، ومحاولة إقناع الأم للإيداع داخل إحدى دور الرعاية لحمايتها من المخاطر التي تتعرض لها أثناء إقامتها بالشارع، ولكنها أبدت الرفض الشديد في البداية وبعد عدة محاولات والتوضيح لها أنها ستكون بصحبة الأطفال وافقت، وتم إجراء الكشف الطبي الظاهري على الأم والأطفال والتأكد من عدم وجود أي أعراض مرضية وعمل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وبالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية والإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية وإدارة المرأة بالوزارة تم إيداع الأسرة (السيدة وأطفالها) بمركز استضافة وتوجيه المرأة بمنطقة السادس من أكتوبر.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامجا متكاملا للحد من ظاهرة الأطفال والكبار بلا مأوى في 14 محافظة ومن خلال 17 وحدة متنقلة تجوب مختلف المحافظات.