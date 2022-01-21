على العهد مخلصين.. القوات المسلحة تهدي أغنية للشرطة في عيدها الـ70

12:14 م الجمعة 21 يناير 2022
على العهد مخلصين.. القوات المسلحة تهدي أغنية للشرطة في عيدها الـ70

وزارة الدفاع

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كتب – أسامة علي:

أهدت وزارة الدفاع، أغنية "على العهد مخلصين"، لرجال الشرطة المصرية فى عيد الشرطة الـ 70.

ونشرت وزارة الدفاع على موقعها، أغنية بعنوان "على العهد مخلصين"، إهداء من القوات المسلحة المصرية للشرطة فى العيد السنوي الذي يواكب 25 يناير من كل سنة.

وتحتفل الشرطة المصرية بعيدها الذي يوافق يوم 25 يناير، من كل عام، لتخليد ذكرى معركة الإسماعيلية 1952، التي راح ضحيتها نحو 50 شهيدًا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية.

وزارة الدفاع أغنية على العهد مخلصين الشرطة المصرية القوات المسلحة المصرية

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