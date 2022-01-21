تخفيض 40% على التذاكر.. مصر للطيران تسير أول رحلة "صديقة للبيئة" غدا

كتب - محمد عبيد:

قررت شركة مصر للطيران تشغيل أول رحلة بخدمات ومنتجات "صديقة للبيئة"، غدا، من القاهرة إلى باريس "رقم ٧٩٩ "، لتكون الرحلة الأولي من نوعها لشركة طيران في القارة الإفريقية، ضمن استراتيجية وزارة الطيران المدني لتحقيق التنمية المستدامة وفق توجهات الدولة المصرية.

وقررت مصر للطيران، تقديم تخفيض خاص لهذه الرحلة بقيمة٤٠%.

وصرح الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أن مواكبة رؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تأتى في مقدمة الأولويات، مؤكدا أن قطاع الطيران المدني يولي أهمية كبرى لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يطبق كافة التوصيات والتشريعات المحلية والدولية في مجال الطيران، والمتعلقة بحماية البيئة ويعزز القدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية والحد من التلوث.

ومن جانبه قال الطيار عمرو ابو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن تسيير هذه الرحلة بخدمات ومنتجات صديقة للبيئة، يأتى فى إطار المسئولية المجتمعية للشركة، وجهودها فى الحد من التلوث البيئي وتعزيز الوعي بالآثار الضارة المترتبة على استخدام المواد البلاستيكية "أحادية الاستعمال".

وتهدف خطة مصر للطيران المستقبلية إلى تقليل استخدام البلاستيك "أحادي الاستعمال"، على رحلاتها بنسبة ٩٠٪؜ ، وحددت الشركة ٢٧ منتجًا مصنوعًا من البلاستيك (أحادي الاستعمال)، كان يستخدم على طائراتها واستبدلت بها منتجات صديقة للبيئة.

ومن ناحية أخرى تم تصميم شعار خاص بالرحلة، ليوضع على جميع المنتجات والمواد المستخدمة فى أثناء الرحلة، ويحمل شعار "Green Service Flight"، وقد تم كتابة الشعار باللون الأخضر الذى يرمز للبيئة النظيفة.

يذكر أن بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الآياتا" تشير إلى أن المسافر الواحد عبر رحلة جوية قصيرة أو طويلة المدى ينتج قرابة 1,43 كيلوجرام من المخلَّفات، فضلا عن تنوع أضرار البلاستيك "أحادى الاستخدام "، وآثاره على صحة الإنسان و الحياة البحرية وهو مايمثلتحديا كبيرا لمواجهة هذه الآثار الضارة .