وزير القوى العاملة يعتمد إجراءات النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق

08:15 م الثلاثاء 18 يناير 2022
وزير القوى العاملة يعتمد إجراءات النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق

محمد سعفان وزير القوى العاملة

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كتب- يوسف عفيفي:

اعتمد محمد سعفان وزير القوى العامة، وجبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الإجراءات التي اتخذتها الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق طبقا لقانون النقابات العمالية رقم 213 لسنة 2017 بهدف رفع كفاءة العاملين وتحسين الخدمة السياحية.

وانتخب أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع "محسن محمد اش الله" رئيسًا للنقابة العامة وانتخاب مجلس إدارة جديد يضم 20 عضوًا يمثلون العاملين بالمنشآت السياحية والفندقية منهم 5 نواب للرئيس و3 وكلاء، واختيار عصام عبد الرحمن أمينا عاما وممثلا للنقابة في عضوية مجلس إدارة الاتحاد العام ومصطفى الصاوي أمينا للصندوق وتحديد مسؤولية باقية الأعضاء على مستوى الجمهورية.

وجدد ممثلو العاملين بالمنشآت السياحية والفندقية، في ختام مؤتمرهم تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي وأنهم يقدرون الجهود المخلصة والبناءة لخدمة الوطن ويشكرون القيادة السياسية على الرعاية المتميزة التي يحصلون عليها في ظل جائحة كورونا.

وشدد رئيس النقابة العامة للسياحة والفنادق، في أول تصريح له على أهمية التنسيق والتعاون مع أصحاب وإدارات المنشآت الفندقية والسياحية لرفع كفاءة العمل بها، باعتبار أن العمال والإدارة شركاء في تنفيذ برامج التنمية السياحية التي تمثل أحد دعائم الاقتصاد الوطني.​

محمد سعفان وزير القوى العاملة النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق جبالي المراغي

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