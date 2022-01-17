ثلوج وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

الأجواء الباردة حتى نهاية الأسبوع.. الأرصاد: تكاثر السحب على كافة

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 18 يناير 2022 وحتى الأحد 23 يناير 2022.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الاثنين، إنه يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء ويصل حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

طقس الثلاثاء 18 يناير 2022

- شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- أمطار خفيفة ليلا بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

طقس الأربعاء 19 يناير 2022

- أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث من 40% إلى 50% على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسرعة الرياح من 50 إلى 60 كم في الساعة، وارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار.

طقس الخميس 20 يناير والجمعة 21 يناير 2022

- شبورة مائية صباحا من 4 إلى 8 صباحا تقريبا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس السبت 22 يناير 2022

- شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس الأحد 23 يناير 2022

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.