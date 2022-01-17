بعد جدل ظهوره على الهواء مصابًا.. يوسف الحسيني يكشف لمصراوي حقيقة إصابته بأوميكرون

06:31 م الإثنين 17 يناير 2022
بعد جدل ظهوره على الهواء مصابًا.. يوسف الحسيني يكشف لمصراوي حقيقة إصابته بأوميكرون

يوسف الحسيني

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كتب- مينا غالي:

كشف الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج التاسعة على شاشة القناة الأولى، وعضو مجلس النواب، تفاصيل حالته الصحية، بعدما قال خلال ظهوره بالبرنامج أمس: "أنا تقريبًا عندي متحور كورونا الجديد "أوميكرون" وهذا سبب عدم ظهوري بالأمس".

وقال الحسيني، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم: "الحمدلله حاجة بسيطة.. لست مصابًا بأوميكرون، ما أعاني منه هو مجرد دور برد ثقيل حبتين وليس متحورًا لكورونا".

ورد الحسيني على الجدل السائد بشأن ظهوره على الهواء مصابًا بكورونا، وقال:"أنا قلت غالبا ولم أقل أنني مصاب رسميا بأوميكرون".

وكان قد ظهر الإعلامي يوسف الحسيني على الهواء موجهًا حديثه للمشاهدين قائلًا: أنا تقريبًا عندي متحور كورونا الجديد "أوميكرون" وهذا سبب عدم ظهوري بالأمس.

وأضاف الحسيني خلال برنامجه التاسعة المذاع عبر فضائية الأولى بالتليفزيون المصري، أنه ظهر اليوم من أجل تأبين الإعلامي وائل الإبراشي.

أوميكرون يوسف الحسيني فيروس كورونا

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