الجيش المصري يتقدم مركزا في تصنيف أقوى جيوش العالم

كتب- محمد سامي:

وضع تصنيف "جلوبال فاير باور" لعام 2022، الجيش المصري في المركز الثاني عشر على مستوي العالم في قائمة الدول التي تمتلك أكثر الجيوش قوة، كأول الدول العربية والأفريقية وفق التصنيف.

واعتمد الموقع في تصنيفه على 50 عاملا ساهمت في تقدم الجيوش أو تأخرها، بما يشمل القدرة العسكرية والمادية، بالإضافة إلى العوامل اللوجستية والجغرافية.

ووفقا لتصنيف العام الحالي، تقدمت مصر مركزا واحدا، بعد أن احتلت العام الماضي المركز الـ13 على مستوى العالم وفق نفس المؤشر.

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكه المركز في الترتيب وجاءت روسيا في المركز الثاني والصين في المركز الثالث والهند في المركز الرابع واليابان في المركز الخامس.

وجاءت تركيا في الترتيب الثالث عشر بعد مصر وايران في المركز الرابع عشر وإسرائيل في المركز الثامن عشر والسعودية في المركز العشرين.​