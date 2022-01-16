"الزراعة" تختتم فعاليات البرنامج التدريبي الأول للعاملين بالمراكز الإرشادية بـ١٠ محافظات

كتب- أحمد مسعد:

اختتم الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، فعاليات البرنامج التدريبي الأول للمرشدين الزراعيين العاملين بالمراكز الإرشادية في 10 محافظات، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الوزارة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو".

وقال عزوز، خلال كلمته في ختام البرنامج، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح، بتطوير المراكز الإرشادية، ورفع وتنمية مهارات وقدرات العاملين بها؛ خصوصًا في مجال التحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتقديم خدمات على مستوى عالٍ للمزارعين بالقرى المختلفة، وتقديم كل سبل الدعم الفني لهم.

وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أن البرنامج التدريبي الأول، استهدف رفع قدرات العاملين بالمراكز الإرشادية في محافظات: المنوفية، البحيرة، الأقصر، الدقهلية، بني سويف، الوادي الجديد، الغربية، كفر الشيخ، مطروح، سوهاج.

واستعرض عزوز خلال كلمته جهود الوزارة وقطاع الإرشاد الزراعي، في ما يتعلق بمجال التحول الرقمي، ورقمنة الإرشاد الزراعي، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في تنفيذ برامج التوعية، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق التواصل الفعال والسريع مع المزارعين، لافتًا إلى أنه أيضًا تم العمل على تطوير قناة مصر الزراعية، والحرص على تنويع برامجها، وتقديم التوصيات الفنية بصورة سهلة للمزارعين، لتعميق دورها في تقديم الدعم الفني للمزارعين، كذراع إرشادية للوزارة، وتسهم في تعويض النقص العددي للمرشدين الزراعيين.

وقام عزوز بتسليم المتدربين شهادات ختام الدورة التدريبية بمركز الدعم الإعلامي بمحافظة الإسماعيلية، بحضور الدكتور حمدي جامع رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.