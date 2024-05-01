تفاصيل المرحلة الثانية من مشروع تغطية وتطوير ترعة المريوطية - صور

كتب- محمد أبو بكر:

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نسب تنفيذ مشروع استكمال المرحلة الثالثة من تغطية وتطوير ترعة المريوطية بمنطقة كوبري الصحابة ومنزل الطريق الدائري، والتي تعد القطاع الأخيرة بمشروع رفع كفاءة وتطوير ترعة المريوطية .

وأشار "راشد"، بحسب بيان صادر عن محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، إلى أن أعمال التطوير تشمل إنشاء موقف حضاري بمسطح 16 ألف م2 أسوة بما تم تنفيذه في المراحل الأخرى، وتدعيمه ببوابات وأنظمة الكترونية حديثة؛ لإحكام السيطرة عليه ومظلات ومقاعد لجلوس وانتظار المواطنين، وأكشاك وبارتيشنات حضارية؛ لخدمة المترددين عليها، وتركيب كشافات إنارة وإنشاء دورات مياه حديثة؛ لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة.

وأضاف محافظ الجيزة، أنه فور الإنتهاء من أعمال تطوير الموقف سيتم نقل عدد من المواقف العشوائية بذلك القطاع؛ لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة وتضم "موقف منشأة البكاري، وموقف شارع الكوثر وشركة بيلادونا، ومنع الانتظار الخاطئ لمركبات السرفيس مطلع الطريق الدائري".

وكلف اللواء أحمد راشد، رئيس جهاز السرفيس، بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة و حصر سيارات السرفيس بالمواقف العشوائية؛ لتحديد الأماكن المخصصة لهم .

وأكد المحافظ، على الشركة المنفذة، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني وسرعة الإنتهاء من الأعمال الإنشائية بالموقف .

وكان مصراوي"، انفرد في وقت سابق، بنشر موعد افتتاح وتفاصيل المشروع.

مصدر يكشف موعد افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع تطوير وتأهيل ترعة المريوطية

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وشهدت جولة محافظ الجيزة، تفقد أعمال تطوير البر الشرقي والغربي لمحور المريوطية بطول 2.5 كم بدءًا من فيصل وحتي كوبري الصحابة بعرض 25 م وذلك بعد توسعته وإزالة جميع التعديات الموجودة علي خطوط التنظيم، موجهًا بضرورة إنشاء طرق خدمة وساحات انتظار على جانبي الطريق .

وشدد "راشد"، على مدير مديرية الطرق والنقل، بالتنسيق مع الشركة المنفذة بضرورة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال ورفع مخلفات ونواتج الأعمال الموجودة أول بأول .

وكلف محافظ الجيزة، مديرية الطرق، بضرورة الاهتمام بتطوير رامبات الجراجات الكائنة أسفل العقارات بمحور المريوطية؛ لتسهيل دخول وخروج حركة السيارات وتنظيم الحركة المرورية بالشارع بالتزامن مع أماكن الانتظار والدورنات التي تم مراعاة تنفيذها بالشارع، وتنفيذ الدوران المقام أمام شارع الشيشيني بالشكل الهندسي الذي يمنع دخول السيارات عكس الاتجاه.

وشدد محافظ الجيزة، علي رئيس هيئة النظافة والتجميل، بمنع استخدام معدات اللودر بالشوارع المطورة حديثًا؛ للحفاظ علي الأسفلت والبلدورات من التلف والتهالك.

كما شدد المحافظة، علي رئيس حي الهرم، بضرورة تطوير الشوارع الجانبية والمتفرعات على محور المريوطية ببلاط الانترلوك؛ لتتكامل أعمال التطوير بالمنطقة.

ووجه المحافظ، بعدم السماح للمحلات بوجود تعديات علي أرصفة المشاه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الغير ملتزمين .

كما وجه محافظ الجيزة، خلال تفقده موقف السرفيس الكائن بمنطقة الشيشيني، مديرية الإسكان بسرعة تسليم المواقف المنتهية إلي جهاز السرفيس؛ للبدء في تشغيلها مما يساهم في نقل سيارات السرفيس بها وتيسير الحركة المرورية وخدمة المواطنين .

واستمع المحافظ، خلال جولته، إلي عدد من مطالب المواطنين من قاطني المنطقة، ومنها تضرر أحد من المواطنين من بعض الكافيهات والمقاهي؛ لتعديهم على الطريق العام، موجهًا رئيس حي الهرم، بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الكافيهات والمقاهي المخالفة مع قطع المرافق لردع المخالفين .

وخلال الجولة، كلف "راشد"، المكتب الهندسي، بمراجعة رخصة إنشاء أحد العقارات بمحور المريوطية؛ للتأكد من التزامه بخط التنظيم والرسومات الهندسية المعتمدة بالترخيص .

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