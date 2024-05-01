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حالة الطقس غدًا.. "الأرصاد": نشاط للرياح وشبورة مائية بهذه المناطق

10:37 م الأربعاء 01 مايو 2024
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    طقس حار
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    طقس حار
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    طقس حار
  • عرض 10 صورة
    طقس حار.
  • عرض 10 صورة
    طقس حار
  • عرض 10 صورة
    طقس حار
  • عرض 10 صورة
    طقس حار
  • عرض 10 صورة
    طقس حار
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    طقس حار
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    طقس حار

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس الموافق 2 مايو 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه يسود غدًا الخميس، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

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وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا تشهد، نشاط رياح، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء والبلاد، على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن طقس غدًا الخميس، يشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة طقس حار السواحل الشمالية القاهرة الكبرى الصعيد شبورة مائية
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