الثلاثاء.. تكريم الدبلوماسية نادية يونس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، استضافة المحاضرة التذكارية السنوية لتكريم الدبلوماسية نادية يونس، يوم الثلاثاء 18 يناير، 2022 من الساعة 6:30 إلى 8:00 مساء بقاعة إيوارت، حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير.

وبحسب بيان اليوم، يُلقي المحاضرة هذا العام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ويدير الحوار كريم حجاج، أستاذ ممارس السياسة العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وخريج الجامعة عام 92.

يذكر أنه تم تعيين الدكتور خالد العناني كأول وزير للسياحة والآثار في مصر بعد دمج وزارتي السياحة والآثار، وسبق أن شغل العناني منصب وزير الآثار لمدة ثلاث سنوات. درس العناني الإرشاد السياحي في جامعة حلوان، وأصبح فيما بعد رئيسًا لقسم الإرشاد السياحي ووكيلًا للعميد لشؤون التدريس والطلاب وأستاذًا في علم المصريات. حصل العناني على الدكتوراه في علم المصريات من جامعة بول فاليري مونبلييه 3 حيث عمل أيضاً كأستاذ زائر، وحاضر العناني، في العديد من الجامعات الحكومية والخاصة عن اللغة والحضارة وآثار مصر القديمة.

جدير بالذكر، أن العناني قد حصل على وسام الشمس المشرقة وهو وسام رفيع المستوى يمنحه إمبراطور اليابان لأولئك الذين حققوا إنجازات بارزة في اليابان والمجتمع الدولي.