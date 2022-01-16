"الشيوخ" يوافق على مواد التشغيل في الداخل والخارج بقانون العمل

01:23 م الأحد 16 يناير 2022
"الشيوخ" يوافق على مواد التشغيل في الداخل والخارج بقانون العمل

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على مواد الفصل الثاني بمشروع قانون العمل، والمتعلق بالتشغيل في الداخل والخارج.

وأكد النائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، خلال كلمته عقب الانتهاء من مناقشة ذلك الفصل، أهمية تلك المواد، قائلاً إنها من أهم المواد بالقانون، وأن اللجنة كانت تضعها على رأس الاهتمامات، لأنها تتعلق بطريقة التشغيل.

وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ أن طريقة التشغيل في العالم أصبحت خلال شركات التشغيل، ولم تعد من خلال الأفراد مباشرةً، متابعاً: ورغم ذلك كانت تلك الشركات في مصر تُدار بشكل جيد، ولذلك حرصنا على أن يكون لها كيان واضح وطابع جيد.

ووجه عياد الشكر إلى كل من أسهم في مناقشة وإقرار مواد ذلك الفصل، قائلاً: "تمكَّنا من إنشاء منظومة جديدة للتشغيل في مصر".

وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة بالشيوخ: أوجه الشكر للجميع وأفتخر بمجلس الشيوخ، لما لمسته من تحليلات وملاحظات من مختلف النواب، ما يؤكد أن المجلس درس ودقَّق في كل حرف وجزئية ليخرج هذا الفصل بهذا الشكل الراقي .

وعقب رئيس مجلس الشيوخ، موجهًا الشكر إلى جميع النواب، ومشيدًا بكلمة النائب عبد الخالق عياد، ووصفها ببث روح العزيمة لدى النواب.

مجلس الشيوخ قانون العمل عبد الوهاب عبد الرازق لجنة القوى العاملة

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