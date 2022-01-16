بناء على إخطار وزير الداخلية.. "الشيوخ" يعلن خلو مقعد النائب الراحل إبراهيم حجازي
كتب- نشأت علي:
أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلو مقعد النائب الراحل إبراهيم حجازي، الذي وافته المنية .
جاء هذا الإعلان بناء على الإخطار المرسل من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بوفاة المغفور له إبراهيم حجازي عضو المجلس المعين بقرار من رئيس الجمهورية رقم ٥٩٠ لسنة ٢٠٢٠.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان