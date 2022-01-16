بناء على إخطار وزير الداخلية.. "الشيوخ" يعلن خلو مقعد النائب الراحل إبراهيم حجازي

كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلو مقعد النائب الراحل إبراهيم حجازي، الذي وافته المنية .

جاء هذا الإعلان بناء على الإخطار المرسل من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بوفاة المغفور له إبراهيم حجازي عضو المجلس المعين بقرار من رئيس الجمهورية رقم ٥٩٠ لسنة ٢٠٢٠.