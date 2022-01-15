3 فروق في الاستخدام بين سخان الغاز والكهرباء.. تعرف عليها

كتب- محمد صلاح:

لا يقتصر احتياجنا للمياه الساخنة على فصل الشتاء فقط، فنحن نحتاج إليها في جميع فصول السنة، وعند اتخاذ قرار شراء سخان للمنزل، يحتار الكثيرون بين السخان الكهربائي وسخان الغاز.

في التقرير التالي يقارن "مصراوي" بين مميزات وعيوب كل من السخان الكهربائي وسخان الغاز..

أولًا: نظام التشغيل

أنظمة التدفئة الكهربائية أسهل وأرخص في التركيب مقارنة بالتدفئة المركزية بالغاز التي تتطلب أنابيب وفتحات وأنابيب، لذلك لا توجد قيود على تخطيط التركيب، ولكن كل ما هو مطلوب هو الاتصال البسيط بالدائرة الكهربائية، حيث تعتمد الكثير من السخانات الكهربائية على وجود خزان داخلي للمياه، يكون متصلًا بنظام تسخين وصمام أمان ومنظم للحرارة، ما يجعله يعمل على تثبيت درجة حرارة المياه حتى بعد التسخين.

بينما يعتمد سخان الغاز على التسخين الفوري، ولا توجد به أية خزانات للمياه، ما يجعل الماء العادي ترتفع درجة حرارة على الفور بمجرد مروره بالماسورة الداخلية للسخان، بالإضافة إلى أن درجة سخونة المياه تتأثر بقوة دفع المياه في المواسير، فإن كان دفع المياه ضعيفًا تقل حرارتها، وإن كان قويًا تزيد حرارته.

ثانيًا: التكاليف

تعتبر تكاليف تركيب التدفئة بالغاز أعلى بكثير من تكلفة الكهرباء ولا تدوم طويلًا في المتوسط، ولكن يستهلك سخان الكهرباء كمية كبيرة من الكهرباء، ما يؤدي إلى زيادة النفقات المادية على المدى البعيد.

كما يعد الغاز أقل تكلفة من حيث النفقات المادية على المدى البعيد، بالإضافة إلى أنه لا يتأثر بانقطاع التيار الكهربائي المتكرر.

ثالثًا: التكنولوجيا

تكنولوجيا التسخين الكهربائي آخذة في الازدياد من حيث القدرة وتقل في السعر، ما يجعله هو الأفضل للاستخدام في المستقبل، حيث تشمل أحدث التطورات في مجال السخانات الكهربائية مكونات فعالة وسريعة وعناصر حرارية مبتكرة جديدة.

رابعًا: البيئة

أصبح المستهلكين أكثر وعيًا بالحاجة إلى أنظمة تدفئة نظيفة وفعالة ومستدامة، حيث إن السخانات الكهربائية نظيفة وصديقة للبيئة، ولايصدر عنها أي غازات ملوثة أو معادن ثقيلة.

خامسًا: الأمن والسلامة

تعتبر السخانات الكهربائية بشكل عام أكثر أمانًا من الغاز، لأنها لا تحرق الوقود لتوليد الحرارة، ما يزيل المخاطر مثل انبعاثات أول أكسيد الكربون والانفجارات، ويمكن أيضًا أن تكون أنظمة الغاز أكثر ضوضاءً بسبب اندفاع الماء الساخن عبر الأنابيب، حيث يكون ذلك علامة تحذير ناتجة عن تراكم الحمأة أو الرواسب الكلسية، ولكن مع الأنظمة الكهربائية لا تصدر ضوضاء ولا تتراكم الترسبات الكلسية.

سادسًا: القيمة

الغاز أرخص من الكهرباء لتشغيلها على أساس يومي، ولكن التكاليف الحقيقية التي يجب مراعاتها هي التركيب بالإضافة إلى نفقات الصيانة والتشغيل، إلى جانب متوسط طول عمر المنتجات، حيث تعتبر التدفئة الكهربائية أرخص في التركيب من الغاز، ولا توجد بها تكاليف صيانة وتستمر لمدة تصل إلى 50% أطول من غلاية الغاز العادية.

أما عن عيوب سخان الكهرباء بالمقارنة بسخان الغاز:

- محدد بكمية مياه محدودة حسب حجم السخان ولكن سخان الغاز غير محدد بكمية مياه فيمكنك تشغيله وسحب المياه التي تحتاجها.

- سخان الكهرباء يحتاج إلى وقت للتشغيل حتى يتم تسخين المياه قد يصل إلى ساعة أو أكثر ولكن سخان الغاز لا يتم تشغيله إلا وقت الاستخدام.

- تعتبر الكهرباء أغلى بكثير من الغاز فيعتبر استخدام السخان الكهربائي مكلف نسبيًا وعند الحاجة إلى تشغيله لفترات طويلة يسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل ملحوظ وكلما زادت سعة السخان زادت الكهرباء المستهلكة.

- سخان الكهرباء ليس اقتصاديا بالمرة لأنه يستخدم كمية كبيرة من الطاقة غير المتجددة وهي الكهرباء لتسخين كمية ماء صغيرة نسبيا مما يسبب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء بشكل كبير.