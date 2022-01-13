تعافي الإعلامي عمرو أديب من كورونا وعودته لتقديم "الحكاية" غدا

كتب- مينا غالي:

تعافى الإعلامي عمرو أديب من إصابته بفيروس كورونا، والتي أعلن إصابته به منذ أيام هو وزوجته الإعلامية لميس الحديدي.

ويعود الإعلامي عمرو أديب لتقديم برنامج الحكاية بدءاً من غدٍ الجمعة، خيق أعلنت قناة mbc مصر عودة البرنامج، وقالت في منشور عبر صفحتها على فيس بوك: انتظروا غدا برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب على الهواء مباشرة الساعة 10 مساء على MBCMASR.