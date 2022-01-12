"السودة": حريق معهد الكبد بعيد عن عنابر المرضى.. ولا توجد خسائر

12:37 م الأربعاء 12 يناير 2022
"السودة": حريق معهد الكبد بعيد عن عنابر المرضى.. ولا توجد خسائر

حريق معهد الكبد

كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، إن الحريق الذي نشب في أحد مخازن المعهد القومي للكبد لم يسفر عن خسائر أو إصابات.

وأوضح "السودة" في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، أن حريقا محدودا نشب في مخزن منفصل عن عنابر المرضى والعاملين، صباح اليوم، وتم السيطرة عليه على الفور.

وأضاف أنه لا توجد خسائر أو إصابات، خاصة بعدما نجحت قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق سريعًا.

حريق معهد الكبد معهد الكبد محمد فوزي السودة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وزارة الصحة

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