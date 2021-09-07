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حار رطب.. الأرصاد تكشف التوقعات التفصيلية لطقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

11:40 م الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
حار رطب.. الأرصاد تكشف التوقعات التفصيلية لطقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

توقعات طقس الأربعاء


القاهرة - أ ش أ:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ ( الإسكندرية - العلمين - مطروح )، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية ( السلوم - مطروح ) على فترات متقطعة ( 40% تقريبا )

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية .
وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 35 25
الإسكندرية 33 26
وادي النطرون 34 26
طنطا 34 24
شبين الكوم 34 26
دمنهور 34 24
بلطيم 33 25
مطروح 30 25
السلوم 30 23
سيوة 36 24
بورسعيد 31 26
دمياط 30 26
الزقازيق 35 25
المنصورة 34 24
الاسماعيلية 35 24
السويس 35 26
العريش 31 22
رفح 31 23
رأس سدر 37 24
نخل 35 20
نويبع 36 28
طابا 34 23
كاترين 31 19
الطور 36 27
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 38 28
مرسى علم 37 28
الفيوم 37 25
بني سويف 37 25
المنيا 38 22
أسيوط 38 23
سوهاج 40 26
قنا 42 27
الأقصر 43 27
أسوان 44 28
ادفو 44 28
أبوسمبل 44 28
الوادي الجديد 43 28
شلاتين 42 29
أبو رماد 41 29
حلايب 35 28
رأس حدربة 34 27

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