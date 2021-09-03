​​"خارجية النواب": القمة المصرية الفلسطينية الأردنية دليل على قوة مصر الإقليمية

كتب- نشأت علي:

أكد كريم عبدالكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن القمة الثلاثية بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس محمود ابومازن والملك عبدالله الثاني بن الحسين تجسيد لقوة مصر الإقليمية والدولية وتسخير تلك المكانة لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وتابع درويش في تصريح له اليوم، أن الرئيس السيسي يبذل مساعي حثيثة وصادقة على عدة مسارات تتمثل في إعادة إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والجانب الإسرائيلي باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.