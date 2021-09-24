حدث ليلاً| كواليس إذاعة بيان تنحي مبارك بماسبيرو.. وأول فيديو للأمطار بدمياط

شهدت ليلة الخميس-الجمعة العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

طارق شوقي: "المصروفات الدراسية ليست ديكور والكتب مصروف عليه"

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على قراره بعدم تسليم الكتب المدرسية إلا بعد سداد المصروفات، قائلا :"المصروفات الدراسية منذ الأزل ليست ديكور".

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وزير القوى العاملة: قبل نهاية 2021 ستكون هناك عمالة مصرية في ليبيا

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه من المنتظر سفر وفد من وزارة القوى العاملة لليبيا الأسبوع المقبل لبحث إجراءات الربط الإلكتروني بين وزارة العمل الليبية ووزارة القوى العاملة المصرية وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة الليبية.

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السفير السعودي بالقاهرة: العلاقات مع مصر وصلت لمستوى متنام

أعرب سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة أسامة بن أحمد نقلي عن فخره واعتزازه بما وصلت إليه العلاقات المصرية السعودية والشعبين الشقيقين من مستوى متنام يليق بمكانة الدولتين في المنطقة والعالم.

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المنفي: أطلق دعوة للحفاظ على العملية السياسية بليبيا ويجب إجراء الانتخابات بموعدها

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن المصالحة الوطنية تشكل عنصرا أساسيا في إنجاح العملية السياسية، لافتًا إلى أن بلاده ستستضيف مؤتمرا دوليا في أكتوبر المقبل لدعم إنجاح العملية السياسية.

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مسؤول أمريكي: لا مؤشر إيجابي على استعداد إيران للعودة إلى المحادثات النووية

قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إنه لايوجد أي مؤشر إيجابي على أن إيران مستعدة للعودة إلى المحادثات في الوقت الحالي.

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إسماعيل عتمان يكشف كواليس إذاعة بيان تنحي مبارك من ماسبيرو

قال اللواء إسماعيل عتمان، مدير الشئون المعنوية الأسبق، إنه ذهب بنفسه لمبنى ماسبيرو سيرا على الأقدام من ميدان عبد المنعم رياض بسبب الحشود الكبيرة في الميدان، وذلك لتسليم شريط تنحي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

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شكري ووزير خارجية النيجر يبحثان أوجه العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ مع وزير خارجية النيجر هاسومي مسعودو، أوجه العلاقات الثنائية بين البلديّن الشقيقين وأهم القضايا الإقليمية.

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سقوط أمطار غزيرة على بورسعيد - صور

شهدت محافظة بورسعيد، مساء اليوم الخميس، سقوط أمطار غزيرة على معظم أحياء المدينة الساحلية، صاحبها اعتدال في درجات الحرارة ورياح متوسطة.

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اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر وقبرص واليونان في نيويورك

عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ اجتماعا ثلاثيا مع نظيريه القبرصي نيكوس خريستودوليدس واليوناني نيكوس ديندياس، وذلك استمرارًا للتعاون المشترك من خلال آلية التعاون الثلاثي.

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المرشح الاشتراكي لخلافة ميركل يعد بزيادة ميزانية الدفاع

وعد مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لمنصب المستشار، أولاف شولتس، بتخصيص المزيد من الأموال للجيش الألماني.

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طارق شوقي يكشف تفاصيل فتح باب التطوع لسد العجز في عدد المعلمين

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعمل على سد العجز في عدد المعلمين في غياب الموازنات وعدم وجود تعيينات في الجهاز الإداري للدولة وذلك من خلال التطوع المجاني الاختياري لممارسة مهنة التعليم.

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طارق شوقي: نتطلع لعام دراسي جديد منتظم وتم تطعيم 65% من العاملين بالوزارة حتى الآن

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن العام الدراسي في موعده ولا يوجد أي تغيير، لافتًا إلى أن الوزارة تتطلع لعام دراسي جديد منتظم.

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"الشتا بدأ".. الأرصاد تنشر أول فيديو للأمطار من دمياط

نشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فيديو للأمطار في محافظة دمياط.

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الغطريفي: صناعة الإعلام الرقمي تواجه تحديات متعددة لكي تبقى وتستديم

قال الكاتب الصحفي علاء الغطريفي، رئيس التحرير التنفيذي لمجموعة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم البوابات الإلكترونية (مصراوي- يلاكورة- الكونسلتو- شيفت)، إن الصحافة الإلكترونية لديها عدد من التحديات تتعلق بالممارسة من خلال تحدي عنصر الوقت، بجانب التحديات المتعلقة بمنافسة السوشيال ميديا.

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​وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

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تقارير: الرئيس التونسي يعلن غدا التشكيلة الحكومية

ذكرت صحيفة الشروق التونسية، أن الرئيس قيس سعيد، سيعلن غدا عن التشكيلة الحكومية الجديدة.

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