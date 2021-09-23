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تقارير: الرئيس التونسي يعلن غدا التشكيلة الحكومية

11:15 م الخميس 23 سبتمبر 2021
تقارير: الرئيس التونسي يعلن غدا التشكيلة الحكومية

الرئيس التونسي قيس سعيد

وكالات:

ذكرت صحيفة الشروق التونسية، أن الرئيس قيس سعيد، سيعلن غدا عن التشكيلة الحكومية الجديدة.

وأوضحت نقلا عن مصادرها، أن سعيد سيكلف توفيق ضرف الدين، وزير الداخلية السابق، لرئاسة الحكومة الجديدة.

وأضافت أن الإعلان عن التشكيلة الحكومية، سيتم في خطاب رسمي.

وأوصحت أن "التشكيلة الجديدة ستشهد تغيير معظم الوزراء، فيما قد يعتمد التنظيم الجديد للحكومة على طريقة الاقطاب، مثل القطب الاقتصادي والمالي، ويقوده وزير سابق للمالية زمن أزمة حكم في تونس، مابعد 2011 معروف بعلاقاته الدولية المالية السالكة".

قيس سعيد الرئيس التونسي تشكيل الحكومة التونسية توفيق ضرف الدين

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