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اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر وقبرص واليونان في نيويورك

11:50 م الخميس 23 سبتمبر 2021
اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر وقبرص واليونان في نيويورك

سامح شكري وزير الخارجية

القاهرة - (أ ش أ):

عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ اجتماعا ثلاثيا مع نظيريه القبرصي نيكوس خريستودوليدس واليوناني نيكوس ديندياس، وذلك استمرارًا للتعاون المشترك من خلال آلية التعاون الثلاثي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ إن الاجتماع تركز حول دفع التعاون بين البلدان الصديقة الثلاث في مختلف المجالات، والتنسيق بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك.

يأـي الاجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة المنعقدة حاليا بنيويورك.

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سامح شكري قبرص اليونان الجمعية العامة للامم المتحدة

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