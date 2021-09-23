شكري ووزير خارجية النيجر يبحثان أوجه العلاقات الثنائية

القاهرة - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ مع وزير خارجية النيجر هاسومي مسعودو، أوجه العلاقات الثنائية بين البلديّن الشقيقين وأهم القضايا الإقليمية.

يأتي اللقاء في إطار الاجتماعات الثنائية التي يجريها شكري مع عدد من وزراء الخارجية المشاركين في أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة المنعقدة حاليا بنيويورك، لمناقشة أوجه التعاون الثنائي مع تلك الدول، فضلاً عن إجراء مشاورات حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية وسبل التنسيق إزاء التحديات المشتركة.

كما تستهدف لقاءات الوزير شكري عرض الإنجازات المُحققة على الصعيد الوطني في مختلف مناحي العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكيفية البناء عليها من أجل تعزيز المصالح المشتركة مع الدول الصديقة والشركاء الدوليين، وتحقيق أهداف السياسة الخارجية المصرية خلال المرحلة المُقبلة.