"الشتا بدأ".. الأرصاد تنشر أول فيديو للأمطار من دمياط

(مصراوي):

نشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فيديو للأمطار في محافظة دمياط.

ويظهر الفيديو أمطارًا غزيرة على المحافظة، بعد أن قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن المحافظة تشهد تكون خلية رعدية ممطرة.

وعلق عدد من المتابعين لصفحة الأرصاد على موقع التواصل "فيسبوك": "الشتا بدأ".

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن السحب المنخفضة الممطرة، مازالت تتكون وتتكاثر على السواحل الشمالية وشمال الدلتا حاليًا.



وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، أنه من المتوقع تحسن الأحوال الجوية في الساعات المقبلة، على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى.