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المرشح الاشتراكي لخلافة ميركل يعد بزيادة ميزانية الدفاع

11:47 م الخميس 23 سبتمبر 2021
المرشح الاشتراكي لخلافة ميركل يعد بزيادة ميزانية الدفاع

أولاف شولتس

برلين - (د ب أ):

وعد مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لمنصب المستشار، أولاف شولتس، بتخصيص المزيد من الأموال للجيش الألماني.

وفي مقابلة مع القناتين الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني، قال نائب المستشارة انجيلا ميركل مساء اليوم الخميس إن من الضروري أن تكون هناك زيادات أخرى في ميزانية الدفاع وأعرب عن تأييده لهذه الخطوة.

وأضاف وزير المالية الألماني أن ميزانية الدفاع ارتفعت بنسبة 36% خلال فترة توليه حقيبة المالية في حكومة ميركل، مشيرا إلى أن الجيش الألماني مر "بأسوأ فترة له في حقبة الائتلاف الحاكم الذي كان يتألف من تحالف ميركل المسيحي والحزب الديمقراطي الحر".

وأعرب شولتس عن اعتقاده بأن الهدف الأهم على صعيد السياسة الخارجية هو جعل أوروبا قوية ومستقلة، وأشار أيضا إلى أهمية التعاون مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

في المقابل، أعربت رئيسة حزب اليسار يانينه فيسلر عن رفضها الواضح لإدخال مزيد من الزيادات على النفقات الدفاعية للوصول إلى هدف الناتو المتعلق بتخصيص 2% من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة عضو للنفقات الدفاعية.

وقالت فيسلر إن ألمانيا تنفق حاليا 50 مليار يورو على النفقات الدفاعية وهو ما يعادل ارتفاعا بمقدار 25 مليار يورو " ونحن لا نريد إنفاق 25 مليار يورو أخرى على التسليح".

أولاف شولتس ميزانية الدفاع الجيش الألماني انجيلا ميركل

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