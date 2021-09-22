حدث ليلاً| العاهل السعودي يعزي الرئيس في وفاة المشير.. مقاتلة أمريكية تعترض طائرة فوق نيويورك

شهدت ليلة الثلاثاء-الأربعاء العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مصرع شخص وإصابة 12 في انقلاب سيارة على طريق جمصة

لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل، تقل عمالاً، قادمة من مدينة فارسكور بدمياط، على طريق جمصة الدولي بمحافظة الدقهلية، بالقرب من منطقة الكسارة.

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واشنطن تطالب موسكو بزيادة صادرات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

طلب المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، آموس هوهشتاين، من الحكومة الروسية زيادة صادرات الغاز إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا.

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زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب سواحل أستراليا

ضربت هزة أرضية بقوة 5.6 درجة بمقياس ريختر سواحل أستراليا، وذلك وفق ما أعلن مركز رصد الزلازل لأوروبا والبحر الأبيض المتوسط.

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أول طبيبة مصرية وأبطال الأولمبياد.. محتويات كتاب الإنجليزية المعدل للصف الثاني الثانوي (صور)

شارك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل لمحتويات كتاب اللغة الإنجليزية المعدل للصف الثاني الثانوي لهذا العام.

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الأولوية للخبرة.. التعليم تكشف آلية التقديم للتدريس بالحصة في المدارس

كشف الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين عن آلية التقديم للتعاقد للتدريس بالحصة لسد العجز استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

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بعد لقائه "الليثي".. رئيس الإذاعة يكشف تفاصيل إنتاج 3 مسلسلات دينية تاريخية

قال محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، إنه عقد اجتماعًا الإثنين، مع الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات الدول الإسلامية، للاتفاق على تفاصيل المسلسلات الإذاعية الثلاثة التي سبق وأن اتفقا على إنتاجها بشكل مشترك، ضمن اتفاقية التعاون بين الطرفين.

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الدبيبة: الحكومة الليبية استمدت شرعيتها من الشعب

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أن الحكومة جاءت وهي تنوي الإصلاح كونها استمدت شرعيتها من الشعب.

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الرئيس الصيني: لن نغزوا أو نرهب الآخرين ولا نسعى للهيمنة

أكد الرئيس الصيني، شي جين بينج، الثلاثاء أن الصين لن تهاجم أبدًا أي دول أخرى، وأنها تسعى لعلاقات سلمية مع كافة دول العالم، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

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مقاتلة أمريكية تعترض طائرة فوق نيويورك

أعلنت وزراة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الثلاثاء أن مقاتلة من طراز "إف 16" اعترضت طائرة خفيفة فوق مدينة نيويورك التي تستضيف أعمال للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة عددًا من زعماء وقادة العالم، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

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وزير الخارجية ونظيره الأوكراني يبحثان العلاقات الثنائية وسبل التعاون

بحث زير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩، الثلاثاء، مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا العلاقات الثنائية بين مصر وأوكرانيا ودفع التعاون قدماً.

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العاهل السعودي يعزي الرئيس السيسي في وفاة المشير طنطاوي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الثلاثاء، برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

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"صارم ولا يعرف المجاملات".. الفقي: المشير طنطاوي حبس سائقه لتأخره عليه

أكد الكاتب والمفكر مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، أن قيادة الحرس الجمهوري هو يعتبر مستشار عسكري لرئيس الجمهورية في أمور كثيرة جدًا، والمشير طنطاوي وضحت شخصيته القوية والصارمة بعد قيادته للحرس الجمهوري وعرفنا بعد ذلك أنه كان تلميذًا مباشرًا للواء محمد فوزي والذي له ما له في تاريخ القوات المسلحة.

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الفقي يكشف كواليس اختيار المشير طنطاوي لتولي قيادة الحرس الجمهوري

كشف الكاتب والمفكر مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، كواليس اختيار الرئيس الراحل محمد حسني مبارك للمشير طنطاوي ليكون قائد الحرس الجمهوري، قائلًا: "الرئيس مبارك أعجب بالضابط حسين طنطاوي حينما ألقى كلمة في أحد مقابلات الرئيس بأحد الرؤساء، وحسيت أن الرئيس مبارك مرتاح لطنطاوي".

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