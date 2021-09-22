زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب سواحل أستراليا

وكالات:

ضربت هزة أرضية بقوة 5.6 درجة بمقياس ريختر سواحل أستراليا، وذلك وفق ما أعلن مركز رصد الزلازل لأوروبا والبحر الأبيض المتوسط.

ووفق مؤشرات المركز، فإن بؤرة الزلزال بعمق كيلومترين على بعد 117 كلم شمال شرقي مدينة ملبورن، إحدى أكبر المدن الأسترالية، ويقطنها نحو 5 ملايين نسمة.

ولم يصدر أيضا أي إنذار بشأن موجات التسونامي، كما لم ترد معلومات عن ضحايا أو إصابات بفعل هذه الهزة.